Maltempo, torna la neve sul Gargano e Monti Dauni

Manfredonia, 20/03/2021 – (ansa)È tornata la neve sulle cime più alte Monti Dauni, nel Foggiano. Nevica a Castelluccio Valmaggiore, a Monteleone di Puglia, ad Alberona, a Rocchetta Sant’Antonio. Strade e tetti delle case ricoperti uno strato sottile di pochi centimetri di neve. Al momento non si registrano disagi alla circolazione stradale. Secondo il sito ilmeteo.it nelle prossime ore sono previste deboli nevicate anche sulle città del Gargano Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Non saranno accompagnate però da fenomeni di accumulo. (ansa)