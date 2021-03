Manfredonia, Covid: avviso per rilascio carte d’identità

Manfredonia, 20/03/2021 – Avviso In ragione della situazione pandemica in corso, da martedì 23 marzo a venerdì 26 marzo 2021 si procederà al rilascio della carta d’identità su prenotazione inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

anagrafe@comune.manfredonia.fg.it

anagrafe@comunemanfredonia.legalmail.it

esclusivamente nei seguenti casi, documentabili:

– partenza comprovata da biglietto aereo per l’estero;

– assunzione lavorativa;

– concorsi;

– cure ospedaliere;

– smarrimento, sottrazione o deterioramento del documento.

Si fa presente che, negli altri casi, le carte d’identità scadute nel corso dell’anno 2020 o in scadenza nei primi mesi del 2021 hanno validità prorogata fino al 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 1 c. 4-quater del D.L. 125/2000.