Stasera Pio & Amedeo super ospiti ad “Amici” di Maria de Filippi

Foggia, 20/03/2021 – (comingsoon) Stasera su Canale 5 partirà ufficialmente la fase Serale della ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Per il grande debutto tre ospiti d’eccezione: l’amatisima attrice Sabrina Ferilli e gli straordinari attori comici Pio e Amedeo. Quest’anno la formula della fase finale del programma prevede tre squadre capitanate rispettivamente dai professori della scuola. Sangiovanni, Enula, Serena, Tommaso, Esa, Leonardo e Deddy sono capitanati da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ibla, Raffaele, Tancredi, Gaia, Rosa, Alessandro e Martina sono guidati da Lorella Cuccarini e Arisa.Al timone della terza squadra ci sono Veronica Peparini e Anna Pettinelli e con loro solo tre allievi, tutti molto forti: Samuele, Giulia e Aka7even. A valutare le esibizioni dei ragazzi in gara tre giudici speciali: l’affascinante conduttore ed ex ballerino di Amici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e il musicista e cantante Stash dei The Kolors. Quest’anno non ci sarà Giuliano Peparini, ma debutterà come Direttore artistico l’artista francese Stephane Jarny. (comingsoon)