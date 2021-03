Vaccino Covid Puglia, il 10% dei docenti rinuncia “Colpo mortale alla campagna vaccinale”

Bari, 20/03/2021 – (quotidianopuglia) Ci sono 38mila dosi da scongelare e circa 15mila prestazioni da riprogrammare: da ieri pomeriggio sono ricominciate le somministrazioni dei vaccini anti Covid Astrazeneca e tra qualche dubbio e le prime rinunce è partito in sordina il piano di recupero. Il timore è che, dopo il caos, soprattutto comunicativo, sul siero inglese ci possano essere defezioni: qualche disdetta è già arrivata ma si parla di poche decine di casi tra il personale scolastico, meno del 10% di coloro che sono rimasti in coda. “Un colpo mortale alla già difficile campagna vaccinale – scrive su facebook la virologa Maria Chironna, professoressa dell’Ateneo barese e responsabile del Laboratorio anti Covid del Policlinico di Bari – è stato inferto da approssimazione e sottovalutazione comunicativa, anche da parte di autorità di riferimento. L’Italietta di sempre, mai leader e mai protagonista. Gregaria che subisce decisioni e che non ha nemmeno una macchina rodata per far ripartire l’ingranaggio fratturato. La fiducia tra popolazione e autorità politiche e sanitarie è incrinata dalla vicenda AstraZeneca”. (quotidianopuglia)