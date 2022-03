Assocostieri “spinge” per impianto Gpl a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/03/2022 – (corriere) Più rigassificatori per rendere l’Italia indipendente dal gas russo.

Il governo è al lavoro, perché i tre i terminali di gas naturale liquefatto esistenti — i due off shore di Rovigo e Livorno e quello sulla costa ligure poco sopra La Spezia — anche prevedendo l’aumento massimo del loro utilizzo garantiscono 16,25 miliardi di metri cubi l’anno. Poco più del 20% del nostro fabbisogno, visto che il nostro Paese utilizza circa 77 miliardi, di cui oltre un terzo importati da Mosca. A dettagliare i numeri è Assocostieri, l’associazione che rappresenta la filiera delle infrastrutture della logistica energetica.

I depositi «small scale»

Oltre ai grandi impianti di rigassificazione, per aggiungere altro Gnl si potrebbero sfruttare i depositi «small scale», quelli più piccoli. Dallo small scale Assocostieri si aspetta un apporto potenziale a breve di 2 miliardi di metri cubi di gas. Esiste anche la filiera del Gpl, gas petrolio liquefatto. «Negli ultimi anni — dice Soria — abbiamo avuto occasione di autorizzare tre impianti (Chioggia, Manfredonia e Ortona) di cui uno già costruito ma fermo (Chioggia), che potrebbero produrre altri 100 mila metri cubi per autotrazione e riscaldamento». Ma qui bisogna fare i conti con il Nimby (not in my backyard). (corriere)