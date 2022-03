Foggia “blindata” in occasione dell’incontro col Catania

Foggia, 20 marzo 2022 – Domenica 20 marzo 2022, la città di Foggia è “blindata”. Infatti, in considerazione delle indicazioni emerse in sede di GOS, per motivi di sicurezza pubblica, saranno adottati provvedimenti particolari per circolazione stradale in occasione dell’incontro di calcio, essendo stati individuati profilo di rischio specifici, al fine di scongiurare contatti tra le due tifoserie.

Pertanto, ci saranno seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli.

Chiusura al traffico veicolare con istituzione del Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata”a partire dalle ore 08:00 e sino alle ore 24 :00 del giorno 20 marzo 2022 di:

Via V. Gioberti (tratto compreso tra Viale Ofanto e Via G. Salvemini);

Via Filangieri – Via Manin intersezione con Via Caracciolo;

Via N. Bixio e Via N. Sauro (tratto compreso da Viale Ofanto a Via M. R. Imbriani);

Via M. R. Imbriani e Via I. Nievo (tratto compreso da Via La Marmora a Via Filangieri);

Via S. Pellico ambo i lati (tratto e direzione di marcia compresi da Via Salvemini a Viale Ofanto);

Via degli Aviatori (tratto compreso da Viale Ofanto a Viale I° Maggio);

Viale Ofanto (tratto compreso da Via G. Mazzini a Via Napoli compreso il vialetto di Viale Ofanto che costeggia lo stabile ex gommista Curci, la recinzione dello stadio “P. Zaccheria” e sfocia su Via degli Aviatori);

Via Napoli (tratto compreso da Via Martiri di Via Fani e Viale Ofanto);

Via V. Gioberti (tratto compreso da Viale Ofanto ad intersezione con Via Labriola/Via La Piccirella);

Via G. Dorso (tratto compreso da Via V. Gioberti a Via degli Aviatori, ad eccezione dei diversamente abili che potranno sostare sul lato destro nel medesimo tratto e direzione di marcia);

Via G. Salvemini (tratto compreso da Via V. Gioberi a Via S. Pellico);

Via La Marmora (tratto compreso da Viale Ofanto a Via M. R. Imbriani);

Via A. Labriola (tratto compreso da Via V. Gioberti a Via G. Salvemini);

Via G. Salvemini (tratto compreso tra Via S. Pellico e Via V. Gioberti).