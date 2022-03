Foggia festeggia la Madonna dei Sette Veli, ma senza processione

Statoquotidiano.it, Foggia, 20 marzo 2022 – La festa della Madonna dei Sette Veli, che ricorda le tradizionali apparizioni del 22 marzo 1731, dopo un terribile terremoto che distrusse il capoluogo dauno, anche quest’anno sarà celebrata con la sola messa presieduta dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Monsignor Vincenzo Pelvi.

Salterà quindi, per il terzo anno consecutivo, la processione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere, celebrata come da tradizione a Foggia il 21 marzo. Si tratta di un appuntamento molto caro ai cittadini foggiani, da sempre molto legati alla Santa Patrona. Una devozione che neanche il Covid è riuscito ad indebolire, seppur rinunciando all’abituale processione.

Come annunciato dalla Conferenza Episcopale Pugliese, sarà possibile riprendere con le tradizionali processioni, molto amate dai fedeli, solo ad aprile. Con la fine dello stato di emergenza Covid-19 del 31 marzo, saranno riattivate queste importanti e significative pratiche religiose.

Lunedì 21 marzo 2022 alle ore 17,30, presso la Cattedrale di Foggia, l’Arcivescovo Monsignor Vincenzo Pelvi presiederà il Santo Rosario per implorare il dono della pace con la partecipazione delle Consacrate dell’Arcidiocesi.

Lo stesso giorno alle ore 19,30 ci sarà la celebrazione dei Primi Vespri della Solennità.

Martedì 22 marzo alle ore 11,30 presso la Basilica foggiana sarà celebrata la Solennità Patronale, presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Vincenzo Pelvi.

La Storia

Il 22 marzo del 1731, due giorni dopo il disastroso terremoto che aveva distrutto la città di Foggia e provocato migliaia di morti, la Madonna dei Sette Veli mostrò per la prima volta il suo viso ai foggiani. Accadde al Convento dei Cappuccini, che sorgeva fuori dall’abitato, lungo la via per San Severo.

Il sacro tavolo dell’Iconavetere era stato portato lì per preservarlo da altri possibili crolli.

Quel prodigio si rivelò decisivo per aiutare i foggiani a superare quel terribile momento: da allora, mai più nessun foggiano sarebbe morto per un terremoto.

Quest’anno la preghiera di Papa Francesco, “La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra”, è al centro della ricorrenza in onore della Santa Patrona di Foggia, la Madonna dei Sette Veli.