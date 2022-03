Foggia, gli ambientalisti al Commissario: “Necessario riciclo oli esausti”

Statoquotidiano.it, Foggia, 20 marzo 2022 – Arriva l’ennesima richiesta da parte di un’associazione Ambientalista di incontrare il Commissario per esporre una questione importante riguardante la città di Foggia. Infatti la realtà associativa “Laboratorio FareAmbiente Foggia” ha posto i riflettori sulla questione “raccolta oli esausti”. Il corretto smaltimento ed eventuale riciclo di questi prodotti nel capoluogo dauno non è ancora possibile, incece sarebbe necessario farlo correttamente.

Con “olio esausto” si indica il rifiuto prodotto dall’olio alimentare che si usa in cucina, come quello utilizzato per friggere ad esempio: saper smaltire correttamente l’olio esausto è fondamentale, sia per i cittadini che per le aziende.

Questa sostanza infatti può essere molto dannosa per l’ambiente, se dispersa senza le giuste precauzioni.

Felice Scopece, rappresentante dell’Associazione Laboratorio Verde FareAmbiente di Foggia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Questa Associazione Ambientalista non è riuscita ad ottenere un incontro con codesta Commissaria straordinaria , nonostante le reiterate richieste, per cui si vede costretta a chiedere ospitalità al quotidiano per rappresentare uno dei gravi problemi irrisolti “raccolta e smaltimento olio esausto nel Comune di Foggia.

Riprendiamo la definizione di “oli esausti” ricordando che si tratta di tutti quegli oli residui sia di origine industriale che domestica come l’olio del motore o i residui di olio dopo aver fritto in cucina. Sono fattori fortemente inquinanti per l’ambiente se sversati direttamente nel terreno o nelle condutture. La loro combustione incontrollata produce sostanze tossiche, che finiamo col respirare.

Infatti, il contatto con l’acqua, se buttati negli scarichi domestici senza nessun tipo di filtraggio, comporta la riduzione della quantità di ossigeno a disposizione della flora e della fauna. È dunque assolutamente necessario procedere a una raccolta specifica degli oli esausti, puntando a recuperarli tramite la raccolta differenziata.

“Il riciclaggio degli oli esausti (o riciclo degli oli esausti) è un settore specifico del riciclaggio dei rifiuti, e consiste in un insieme di operazioni che vengono svolte su oli minerali usati o oli vegetali di scarto per ottenere oli rigenerati da reimmettere nel mercato. Gli oli esausti immessi in natura provocano ingenti danni ambientali. Possono essere raccolti presso le isole ecologiche o dalle ditte specializzate. Il loro smaltimento permette di produrre lubrificanti, biodiesel, tensioattivi e saponi.

Attualmente, si stima una produzione di circa 280 mila tonnellate di rifiuto ogni anno. Per non contare gli oli esausti provenienti direttamente dalla ristorazione: in questo caso la previsione è di 60 mila tonnellate annue. Non devono essere eliminati in modo improprio. Ogni cittadino italiano produce mediamente più di 4 litri di olio esausto che non può essere riutilizzato».

«Smaltire nel modo sbagliato l’olio esausto (es. olio di frittura) versandolo nel lavandino della cucina o, peggio ancora, nello scarico del wc, può causare gravissimi danni al nostro pianeta perché non biodegradabile: a tal proposito esiste una procedura specifica per smaltirlo, valida sia per i cittadini che per le aziende.

Lo sversamento di oli esausti su un terreno qualsiasi è gravissimo, perché quando questo rifiuto viene disperso nel sottosuolo deposita un film sottilissimo attorno alle particelle di terra e forma così uno strato di sbarramento tra le particelle stesse, l’acqua e le radici capillari delle piante, impedendo l’assunzione delle sostanze nutritive. Se gettato in mare, l’olio forma una patina che impedisce il passaggio dei raggi solari danneggiando l’ecosistema marino.

A contatto con le falde acquifere, l’olio esausto può rendere non più potabili decine e decine di litri di acqua, impedendone l’ossigenazione.

Se l’olio esausto raggiunge la falda freatica forma uno strato lentiforme di 3-5 cm di spessore, che si sposta con la falda stessa verso valle, e può raggiungere pozzi di acqua potabile anche molto lontani determinando gravi conseguenze alla salute pubblica».

«L’olio esausto può essere riciclato? Ovviamente sì: attraverso il lavoro di aziende esperte in rifiuti “speciali”, l’olio esausto può trasformarsi in lubrificanti, inchiostri, oli per macchine agricole e perfino candele. Una volta entrato nel processo di smaltimento, l’olio esausto viene debitamente trattato, ripulito e rigenerato così da poter rientrare nella catena vitale ed essere reimmesso nel mercato sotto altre forme di prodotti.

Il riciclo degli oli esausti consente non solo di ridurre l’inquinamento ma anche di recuperare buona parte degli scarti per un nuovo riutilizzo industriale anche se il processo di recupero è complesso e richiede il rispetto di una normativa dettagliata.

In base alle caratteristiche dell’olio il prodotto può essere sottoposto a tre tipi di processo:

la rigenerazione degli oli esausti

la combustione degli oli esausti

la termodistruzione degli oli esausti».

«L’olio vegetale o di origine animale, arrivato alla fine del suo ciclo di vita, può subire diversi trattamenti ed essere destinato ad affrontare nuove trasformazioni. L’olio alimentare esausto, infatti, può essere riutilizzato per:

la produzione di Biodiesel

la produzione di saponi

olio rigenerato e adatto alla miscelazione con olio minerale lubrificante

la produzione di bitumi stradali

la produzione di mangimi animali

la produzione di biogas

Per gestire in modo corretto il riciclo e lo smaltimento dell’olio esausto è fondamentale depositarlo in appositi contenitori e consegnarli alle aziende raccoglitrici autorizzate

Chiariti i motivi per cui smaltire correttamente l’olio esausto al fine di tutelare la salute di tutti, vediamo come farlo in poche mosse e nel modo giusto:

utilizzare un contenitore adatto, di latta o plastica (andranno bene anche delle bottiglie) per recuperare l’olio esausto;

attendere che l’olio si raffreddi prima di versarlo nel contenitore;

una volta pieni, portare gratuitamente i contenitori con l’olio esausto nelle “isole ecologiche” più vicine;

in molti casi anche i distributori di benzina ed i supermercati provvedono al ritiro gratuito dell’olio esausto».

