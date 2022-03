Formula 1 GP Bahrain, doppietta Ferrari: vince Leclerc, 2° Sainz

FOGGIA, 20/03/2022 – (ilfattoquotidiano) Le Ferrari che tornano a vincere, la Formula 1 che torna ad appassionare: il primo gran premio della stagione conferma tutte le aspettative della vigilia: più equilibrio, rimescolamento delle carte, più spettacolo in pista.

Per gli appassionati italiani, poi, la gioia è doppia, con la doppietta Ferrari nel primo gran premio della stagione che arriva insperata, dopo due anni e mezzo di digiuno totale. Di Charles Leclerc si sapeva: il monegasco vince partendo dalla pole senza avere lasciato un solo giro agli avversari. Eppure la battaglia con Verstappen è appassionante e dimostra che le nuove regole funzionano: tre giri di sorpassi e controsorpassi, curva dopo curva, prima che il ferrarista riesca a staccare l’olandese, incappato in un bloccaggio in frenata. (ilfattoquotidiano)