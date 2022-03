Manfredonia, ciao Giuseppe Ciociola: “Un grande lavoratore, con un grande cuore”

StatoQuotidiano.it, 20 marzo 2022. “Era una persona buona, umile, che dava sempre una mano a chiunque gli fosse vicino. Una persona generosa, con gli occhi dolci e buoni. Un grande lavoratore che ha dedicato la sua vita al lavoro con cura e amore“.

E’ il ricordo di Giuseppe Ciociola, 59enne di Manfredonia, deceduto lo scorso 12 marzo in località Alma Dannata, nel territorio di Zapponeta.

Per il decesso dell’uomo, sono in corso le indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, attraverso i militari del Comando Compagnia di Manfredonia. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di una morte violenta.

“Era una persona che metteva positività e sicurezza sempre disponibile a porgerti una mano nel momento del bisogno”.

Domani 21 marzo, alle ore 16.00, i funerali alla Sacra Famiglia di Manfredonia.