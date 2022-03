Monte Sant’Angelo, “Lavori a rilento allontanano turisti”: commercianti contro sindaco

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 20/03/2022 – (sanmarcoinlamis.eu) Lavori a rilento nella zona storica, turisti manco a pagarli – di questi tempi vanno scovati con il lanternino – e a Monte Sant’Angelo scatta la protesta dei commercianti.

A farsi portavoce del malcontento degli operatori turistici della città dell’Arcangelo e dei titolari dei negozietti dislocati su via Garibaldi e la salita di via Castello, nelle vicinanze della Basilica, è il movimento civico Rinascita Possibile del coordinatore Donato Troiano. “I primi procedono molto a rilento in aperta violazione delle condizioni contrattuali; gli altri sono bloccati da ormai due mesi” puntualizzano quelli di Rinascita Possibile. Hanno diffuso una nota stampa nella quale spiegano che “questa situazione, che si protrarrà per altri mesi, ostacolerà il flusso turistico della primavera in arrivo e aggraverà la crisi degli esercizi commerciali di quella zona, già pesantemente danneggiati dalla istituzione illegittima dell’area pedonale urbana (Apu).” (sanmarcoinlamis.eu)