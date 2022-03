Primavera rossonera: un Foggia straripante fa cinquina con il Catania

StatoQuotidiano.it Foggia, 20 Marzo 2022. Il Foggia surclassa il Catania per 5-1, grazie ad un primo tempo da favola e centra la terza vittoria consecutiva, nel 33° turno del campionato di calcio di serie C, gir. C.

Il boemo schiera nuovamente Dalmasso tra i pali, panca per Nicolao e maglia da titolare per Di Paoloantonio in mediana, uniche variazioni rispetto all’undici vittorioso con la Paganese.

Mister Baldini si affida allo spauracchio Moro, in avanti supportato da Russini e Greco. La partenza rossonera è veemente. Bastano solo 22 secondi agli uomini di Zeman per sbloccare la gara.

Petermann recupera un buon pallone, va via sull’out di sinistra e pennella un cross perfetto per Merola, che inzucca da pochi passi in rete. Al 6’ Curcio su punizione scalda le mani del portiere Sala, l’estremo etneo, proteso in tuffo, respinge in corner. Il numero 10 di casa, al 17′, si aggiusta la palla dai venti metri e lascia partire un siluro che si spegne all’incrocio: 2-0. La banda di Zeman è galvanizzata e sciorina calcio e gol. Al 25′ è bomber Ferrante, dalla distanza, a far centro con una conclusione violenta e precisa, sugli sviluppi di punizione indiretta: 3-0 per i locali. Gli ospiti si affacciano timidamente avanti al 34′, quando Rosaia colpisce di testa ma Dalmasso è attento ed alza sopra la traversa. Gli ultimi dieci minuti di frazione indirizzano definitivamente il mach. Punizione dal limite al 39′, Petermann trasforma magistralmente e dopo due assist mette a referto il suo nome nel tabellino marcatori per il 4-0. Al 44′ la manita è di Merola che, in tuffo, devia di testa, uno spiovente di Rizzo e sigilla la sua doppietta personale. Al riposo si va con il punteggio di 5-0, con un Foggia straripante.

Mister Baldini, totalmente insoddisfatto del primo tempo, prova a salvare la faccia con una tripla sostituzione. Il subentrato Piccolo ci prova su punizione ma la mira è alta. I satanelli, centellinano le energie abbassando i ritmi e giocando con il cronometro. Fuori Ferrante, Curcio e Dipaolantonio, nella mischia ci vanno Turchetta, Rizzo Pinna e Garofalo.

Dalmasso mantiene il clean sheet, salvando in angolo su Greco ma deve capitolare sul tap in vincente dello stesso giocatore catanese, che realizza la rete della bandiera al76′. Il match è virtualmente finito e non fa segnare altri spunti di rilievo e dopo due minuti di recupero, assegnati dal direttore di gara, il triplice fischio sancisce altri tre punti pesanti del club di via Gioberti.

Il Foggia sale a 50 in classifica, avvicina il Palermo, fermato sul pari e attende speranzoso l’ufficializzazione degli ulteriori 2 punti di penalizzazione per spingersi a ridosso delle primissime posizioni della prossima griglia playoff.

Si torna in campo, domenica 27 marzo, con un nuovo turno casalingo. Allo Zaccheria arriverà il Campobasso.

FOTOGALLERY: ENZO MAIZZI

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 20 Marzo 2022.