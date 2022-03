Sottomarino nucleare russo schierato nel Mar Mediterraneo

FOGGIA, 20/03/2022 – (itamilradar) La notizia è stata ripresa anche da diverse testate giornalistiche e, soprattutto, dall’account Twitter @CovertShores, a cui è riconosciuta l’affidabilità: la Marina russa si è schierata con un Sottomarino nucleare di classe Akula nel Mediterraneo.

La classe Akula è una serie di sottomarini d’attacco a propulsione nucleare (SSN) schierati per la prima volta dalla Marina sovietica nel 1986. Quattro tubi lanciasiluri da 533 millimetri e quattro grandi tubi da 650 millimetri potrebbero schierare fino a quaranta siluri filoguidati, mine o lunghi missili antinave SS-N-15 Starfish e SS-N-16 Stallion. L’Akula potrebbe anche trasportare fino a dodici missili da crociera Granat in grado di colpire bersagli a terra fino a tremila chilometri di distanza. Gli Akula non trasportano missili balistici o missili a punta nucleare.

Al momento, un paio di sottomarini di classe Kilo SSK (sottomarini diesel-elettrici ) che hanno il loro porto di partenza a Tartus, in Siria, si trovano sicuramente nel Mediterraneo.

Non abbiamo notato un aumento delle missioni dell’USN P-8A a Sigonella ma, contrariamente alla consuetudine, stanno operando nel Mediterraneo orientale con il transponder ADS-B spento.

Nel Mediterraneo attualmente sono presenti la USS Truman CSG (la portaerei Truman arrivata ieri a Souda) e la Charles de Gaulle CSG (navigazione nel Mar Ionio).

Fonte: itamilradar

Il cacciatorpediniere USS Gonzales (DDG-66) è arrivato due giorni fa a Taranto.

USS Gonzales fa parte del Truman CSG.