Furto “sacrilego” nel Foggiano: trafugata corona d’oro, statua e offerte

“Ora, non si vuole denunciare la privazione di oggetti dal valore economico importante, o chi ha commesso tale reato, a noi preme denunciare quanto ancora una volta si avverte l’urgenza di educare alla legalità, al rispetto del bene comune e alla responsabilità civica e morale dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e adulti.

Tale episodio diventa per la nostra comunità religiosa motivo per rimboccarsi le maniche e per dire: “dobbiamo fare di più, dobbiamo arrivare anche a coloro i quali vivono in condizioni di “fragilità sociale” a aiutarli a gustare la bellezza del bene comune”. Quotidianamente operiamo per questa strada e il nostro Oratorio, la nostra Chiesa non ha cancelli chiusi ma solo porte aperte. Per questo, continueremo ad educare al valore della lealtà come strumento di rivoluzione sociale”, conclude.