MANFREDONIA (FOGGIA), 20/03/2023 – (Massimiliano Scagliarini lagazzettadelmezzogiorno.it) Gli ispettori sanitari della Regione avvieranno accertamenti sulle Rsa, con l’obiettivo di verificare eventuali violazioni degli accreditamenti e dunque degli standard garantiti agli ospiti.

La decisione di affidare l’incarico al Nirs arriva all’indomani dell’audizione in Commissione personale del Consiglio regionale del responsabile del Nucleo ispettivo, l’avvocato Antonio La Scala: in quella circostanza, a fine febbraio, diversi esponenti di maggioranza e opposizione chiesero di mettere sotto osservazione anche le residenze sanitarie.

La verifica riguarderà però soltanto le Rsa accreditate, le uniche nei cui confronti è prevista la vigilanza da parte del Nirs, e non dunque le case di riposo totalmente private come ad esempio la Stella Maris di Manfredonia, dove la scorsa estate furono arrestati alcuni operatori per le violenze e gli abusi sugli anziani ospiti. In questi casi la competenza non è infatti delle Asl, e dunque le eventuali denunce devono passare attraverso i canali giudiziari. lagazzettadelmezzogiorno.it