L’Ataf vuole affittare locali ex Unieuro di Foggia e c’è già chi contesta

StatoQuotidiano, 20 marzo 2023. L’Ataf di Foggia ci riprova ad affittare i locali dell’ex Unieuro, presso il parcheggio Ginnetto. Come si legge nel bando, sono andate deserte due aste pubbliche nel 2020 e nel 2022. La società intende ora locare l’immobile in via Diomede – che nel 2019 ha registrato la chiusura di Unieuro, dopo 14 anni di attività, e da allora è vuoto- mediante trattativa privata, a uso commerciale, in esecuzione di una determina di marzo 2023 dell’amministratore unico di Ataf Vincenzo Laudiero.

Il bando sottolinea che la zona si connota per un’ elevata concentrazione di attività commerciali, turistico-ricettive e terziarie, e che l’edificio, sia nelle strutture portanti principali che in quelle secondarie, “si presenta in ottimo stato di conservazione e non si rilevano segni di degrado o di umidità”.

Verrà concesso in locazione per la durata di 6 anni, rinnovabili di ulteriori 6, con decorrenza giuridica ed economica dalla data della stipula del contratto di locazione. “Gli interessati alla locazione sono invitati a partecipare alla procedura di locazione, mediante trattativa privata, presentando un’offerta, in rialzo o in ribasso, rispetto all’importo del canone annuo a base della trattativa stabilito in € 120mila, oltre Iva se dovuta”.

A comunicare il suo interesse per l’immobile, già dall’asta del 2022, è l’imprenditore del benessere di Foggia Alessandro Forgelli in una nota inviata e pubblicata su Voce di Foggia, in cui scrive: “Ho conferito l’incarico ai miei legali, Michelangelo Metta e Riccardo Ariostino, per inoltrare istanza di accesso agli atti ed eventuale denuncia esposto alle autorità competenti, per profilare tutte le responsabilità civili ed amministrative, non escludendo le eventuali responsabilità penali per il bando d’asta di attribuzione dei locali ex Ginnetto del 21 giugno 2022. La mia società è stata l’unica partecipante all’offerta pubblica ed ha ottemperato alle richieste del bando mettendo a garanzia l’importo di € 6000, pari al 5% del valore annuale del fitto richiesto ed effettuando un’offerta superiore alla base d’asta”.

Intendeva realizzare una grande palestra cittadina che desse la possibilità, a coloro che risiedono in centro, “di avere un luogo importante per il proprio benessere e “particolarmente aggregativo”. “Sono riuscito a incontrare il dott. Vincenzo Laudiero- racconta Forgelli- solo a ottobre inoltrato, ben oltre 4 mesi dopo l’apertura delle buste (asta pubblica del 21 giugno 2022, ndr) il quale mi ha riferito che avrei dovuto presentare un piano ampliato per l’immobile che avesse un risvolto sociale”. A novembre 2022 riesce a consegnare il piano richiesto dal dottor Laudiero “e ora annunciano un altro bando a trattativa privata per lo stesso immobile”, afferma l’imprenditore.

Paola Lucino, 20 marzo 2023