Latuta, azienda italiana che veste i professionisti di ogni settore lavorativo dal 1933

Risultato di un percorso imprenditoriale ormai giunto alla terza generazione, Latuta (www.latuta.com), è uno store digitale che, facendo leva su una preparazione maturata in oltre 90 anni di attività, propone divise e capi d’abbigliamento da lavoro dedicati ad ogni ambito produttivo, dal sanitario a quello della ristorazione. I prodotti sono accompagnati da vantaggiosi sconti quantità e sono espressione dei marchi più autorevoli ed apprezzati del settore.

Sfogliando tra le pagine del catalogo s’incontrano tutti quei brand che rappresentano un autentico punto di riferimento per i professionisti: Rossini, Isacco, Egochef, Pukka, Payper, Giblor’s, Helly Hansen e U-Power, solo per ricordarne alcuni.

Per ciò che riguarda la proposta, invece, è strutturata in otto categorie, al fine di rendere l’esperienza d’acquisto online semplice e rapida. In particolare, le sezioni sono: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico.

Nel settore Chef & Horeca sono raccolti numerosi capi d’abbigliamento dedicati alla cucina (giacche e pantaloni da cuoco, cappelli da cuoco), divise per sala e bar (magliette per barman, grembiuli per barman e camerieri), nonché indumenti per hotelleria (gilet e camicie da lavoro, pantaloni e molteplici accessori, quali papillon e cravatte).

Con un click su Sanitario è facile individuare camici per uso sanitario, ideali per dentisti e dottori, casacche sanitarie (a maniche lunghe o corte, con scollo a v o alla coreana, con bottoni o zip), pantaloni sanitari (in tinta unita o spezzati, da accostare alle casacche) cuffie chirurgiche (sia in tinta unita che a fantasia) e comodi zoccoli sanitari, da indossare durante le proprie mansioni.

Quanto, invece, all’ambito edilizio, si trovano capi d’abbigliamento che consentono di svolgere in sicurezza ogni attività di manodopera, sinonimo di stile e performance. Qualche esempio? Capi generici, dedicati a meccanici, saldatori, operai e carpentieri, abbigliamento termico (per proteggersi dalle temperature più rigide), abbigliamento alta visibilità (giubbotti, giacche, felpe, maglie, gilet). A ciò si aggiungono calzature e stivali antinfortunistici dei migliori marchi del settore.

Gli articoli che figurano nel catalogo di Latuta.com sono personalizzabili con ricami o serigrafie. Per ricevere maggiori informazioni o elaborare un preventivo su misura l’utente può approfittare di diversi canali di contatto: form, chat online, numero di telefono, indirizzo e-mail e WhatsApp.

Non esiste un quantitativo minimo per gli ordini, è infatti possibile acquistare anche un singolo pezzo. Inoltre, ad impreziosire ulteriormente l’offerta, giungono importanti sconti quantità, attivi anche su taglie e colori assortiti.

Le riduzioni sono facilmente consultabili online, in tempo reale. Basta aumentare (o diminuire) le quantità del prodotto selezionato per veder aggiornato il prezzo unitario reale. Naturalmente, al crescere dei quantitativi incrementa anche il risparmio.

Quella di Latuta, del resto, è una proposta completa, in cui è semplice individuare proprio ciò che si stava cercando. Infine, è per merito della completezza e dell’accessibilità dell’offerta che vengono gestiti oltre 25.000 ordini ogni anno.