Manfredonia, Fatone: “Combattiamo l’abusivismo nelle casa vacanza”

Tuttavia, se da un lato trovare una casa o una stanza per alcuni giorni è ormai alla portata di tutti e risulta piuttosto comodo, il sistema presenta anche diverse zona d’ombra, in primis il rischio che coloro che affittano sfuggano al pagamento delle imposte e delle tasse di soggiorno. Per contrastare l’abusivismo dilagante e l’evasione fiscale, molte Regioni hanno deciso di dotarsi di una normativa volta a identificare le strutture e gli immobili destinati a questo genere di locazioni turistiche.

Tra queste anche la Puglia, una tra le Regioni Italiane in cui il fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà, a prescindere dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale, è proliferato in maniera esponenziale. La Regione è intervenuta con la legge regionale n. 57/2018, integrativa della precedente legge n. 49/2017 in materia di comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.