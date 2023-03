Miglio: “La Stazione di San Severo sarà più bella e funzionale”

San Severo (Fg), 20 marzo 2023 – In riferimento agli interventi sulla Stazione Ferroviaria di San Severo, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Come ho già avuto modo di dire, l’11 settembre 2020 veniva sottoscritto tra il Comune di San Severo e Rete Ferroviaria Italiana un importante protocollo di intesa che prevede interventi di riqualificazione all’interno della stazione di San Severo, al fine di renderla più bella e funzionale. I lavori sono finalizzati alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del Fabbricato Viaggiatori, delle aree esterne e degli ambiti di accessibilità. Per quanto concerne la riqualificazione architettonica e funzionale del Fabbricato Viaggiatori, i lavori sono stati avviati all’ inizio del 2022 e se ne prevede la conclusione per la fine del corrente anno. Trattandosi di un bene vincolato, ogni intervento sulla nostra Stazione avviene sotto il costante controllo della Soprintendenza.

In questi giorni si sta procedendo alla realizzazione dei nuovi accessi/percorsi necessari alla chiusura totale all’utenza del Fabbricato Viaggiatori, chiusura prevista dal 20 marzo all’ ottobre 2023. Inoltre sono in corso i lavori di innalzamento del 2° marciapiede con l’installazione dei percorsi tattili e la realizzazione dell’ascensore, per poi procedere alla messa a norma anche del 3° marciapiede, del 1° marciapiede, tutti dotati di ascensore.

Ferrovie del Gargano si impegnerà all’adeguamento del 4° marciapiede. Il sottopasso sarà completamente riqualificato e le pensiline storiche saranno conservate e valorizzate. Il complesso degli investimenti di RFI per la stazione di San Severo riguarda anche la riqualificazione e funzionalizzazione del Piazzale di Stazione per circa 1 milione e 500 mila euro. I lavori del piazzale saranno effettuati nel secondo semestre di quest’anno. Come è possibile constatare, stiamo portando a compimento tutti i nostri progetti, onorando gli impegni assunti con la Cittadinanza e realizzando la visione che abbiamo della nostra San Severo”.