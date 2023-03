Mollicone duro: ‘La maternità surrogata, reato più grave della pedofilia’

www.statoquotidiano.it. Il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, ha dichiarato oggi durante una intervista a Omnibus su La7 che la pratica della maternità surrogata rappresenta un reato grave, addirittura più grave della pedofilia.

Inoltre, Mollicone ha affermato che coloro che ricorrono alla maternità surrogata desiderano scegliere un figlio come si sceglie il colore di una parete.

Le parole di Mollicone sono state commentate anche dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, durante la trasmissione Mezz’Ora in Più su Rai3. Roccella ha dichiarato che bisogna spiegare meglio il concetto di maternità surrogata, la quale apre ad un mercato di bambini e viene vietata in Italia non solo nella sua pratica, ma anche nella sua propaganda.

La ministra ha inoltre affermato che la maternità surrogata comporta un costo elevato di circa 100mila euro, con un compenso di soli 15-20mila euro per le donne che prestano l’utero, e che tale pratica rappresenta un danno, mentre l’adozione rappresenta una soluzione. Infine, Roccella ha evidenziato come la maternità surrogata stia portando ad una mercificazione e schiavitù del corpo femminile, che rappresenta un grave problema per la società.