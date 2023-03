Sofia Sacchitelli, una studentessa di 23 anni della facoltà di Medicina di Genova, è purtroppo deceduta a causa di un raro tumore al cuore chiamato angiosarcoma cardiaco.

Nonostante la difficile situazione, Sofia ha deciso di creare un’associazione chiamata ‘Sofia nel cuore’ per raccogliere fondi per la ricerca scientifica e aiutare eventuali altri malati. In seguito alla sua scomparsa, la società calcistica Genoa e Sampdoria hanno continuato a sostenere la raccolta fondi dell’onlus.

Morta Sofia Sacchitelli, simbolo della lotta alle malattie rare

Lo riporta l’Ansa.