Nuova sede per l’ANOLF di Puglia e Foggia: “Avamposto di legalità”

Foggia, 20 marzo 2023 – È stata inaugurata oggi, lunedì 20 marzo – con inizio alle ore 11:00 – la nuova sede pugliese e foggiana dell’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere. La nuova sede, ubicata in via Montegrappa n. 102 a Foggia, permette di potenziare i servizi a favore dei lavoratori migranti e stranieri grazie a spazi più ampi, aumento delle postazioni di servizio e ottimizzazione della logistica pratica e digitale.

All’inaugurazione hanno presenziato: Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia, Maria Ilena Rocha presidente Anolf Nazionale, Antonio Castellucci segretario generale della Cisl Puglia, Carla Costantino segretario generale della Cisl Foggia, Mohammed Elmajdi presidente Anolf Puglia e Diego de Mita presidente Anolf Foggia.

La benedizione dei locali è stata affidata a don Daniele D’Ecclessia, parroco della Basilica Cattedrale di Foggia. Al termine, la delegazione dei dirigenti della Cisl e dell’Anolf si sono recati al campo dell’ex pista aerea di Borgo Mezzanone per incontrare i lavoratori migranti.

Nel pomeriggio è prevista l’inaugurazione del corso di formazione in lingua italiana ed educazione civica per stranieri che si terrà a Zapponeta, nei locali siti in via Papa Giovanni XXIII, con inizio alle ore 17:30, con la partecipazione del Sindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino.

“Da tempo siamo presenti in un territorio complicato e difficile per i lavoratori stranieri e in particolare per quelli migranti. Non è facile perché sono pochi gli avamposti di legalità e noi che pratichiamo strade di tutele, inclusione, servizi e assistenza spesso operiamo con non poche difficoltà – afferma Mohammed Elmajdi presidente Anolf Puglia – Una nuova sede non significa solo spazi più moderni a disposizione dei lavoratori stranieri, ma migliorare l’offerta di assistenza”.

“L’integrazione vera si pratica tutti i giorni facendo seguire alle dichiarazioni di intenti l’impegno quotidiano. E’ quello che proviamo a fare sempre come Cisl in strettissima collaborazione con l’Anolf – sottolinea Carla Costantino, segretario generale della Cisl Foggia – Negli ultimi anni abbiamo attivato servizi per i trasporti, per la tutela legale e contrattuale, per l’assistenza abitativa. Siamo operativi nell’accoglienza ai profughi di qualsiasi nazionalità, nell’ultimo anno in particolare per le tante ed i tanti che fuggono dall’Ucraina, ed abbiamo nel contrasto allo sfruttamento e alla negazione dei diritti e nella lotta al caporalato i nostri punti ispiratori”.