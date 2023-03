Presentati i siti aperti in Capitanata per le Giornate Fai di Primavera

Foggia, 20 marzo 2023 – Si è tenuta questa mattina, nella sede della Delegazione FAI di Foggia di Piazza Purgatorio la conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste in Capitanata in occasione delle prossime Giornate FAI di Primavera, in programma il 25 e 26 aprile prossimi.

Ad illustrare le mete visitabili durante l’importante “due-giorni” organizzata annualmente dal Fondo Ambiente Italiano, il Presidente del FAI Puglia Saverio Russo e la Capodelegazione FAI Foggia Gloria Fazia.

Nel corso di questo evento di piazza dedicato ai beni culturali e ambientali, gli Apprendisti Ciceroni studenti del Liceo Volta condurranno i visitatori sia nella Villa Comunale che al Teatro Giordano di Foggia, siti scelti per far meglio conoscere una parte della Foggia Neoclassica che registrò l’intervento di Luigi Oberty. In tale ottica sarà possibile partendo dal Teatro Giordano continuare la visita in piazza XX Settembre in cui sorge la chiesa di San Francesco Saverio, caratterizzata da un riconoscibile stile neoclassico. Gli studenti dell’IIS “Einaudi” saranno invece presenti, già da venerdì, presso l’Epitaffio e presso la Chiesa delle Croci seguendo un ideale percorso “Arte e Tratturi”, visto il posizionamento dei due monumenti.

Altri Apprendisti Ciceroni, stavolta dell’IC “Battisti-Don Bosco” di Cerignola, saranno a disposizione, anche loro a partire da venerdì mattina, al Piano delle Fosse del centro ofantino, singolare “monumento” alla civiltà agraria del territorio, che è stato segnalato, tra l’altro, nella conferenza stampa dal FAI nazionale tra le “chicche” del pur straordinario panorama delle 750 aperture organizzate a livello nazionale.

A studiosi di storia locale sono infine affidate le visite guidate al Santuario di San Matteo, vera “perla” storica, artistica e ambientale della Capitanata, con l’organizzazione del Gruppo FAI Gargano, e a Torre Guevara, casino di caccia recentemente restaurato in territorio di Orsara, nell’omonima frazione. Sarà possibile, inoltre, partecipare alle 12 e alle 15,30 sia sabato che domenica ad una visita guidata a Orsara ( dove diversi ristoranti praticheranno uno sconto del 20% ai tesserati FAI), per conoscere la splendida Abbazia dell’Angelo.

Durante le Giornate FAI di Primavera sarà possibile iscriversi al FAI con uno sconto di 10 € sulle quote previste (quindi, 29 € per la tessera ordinaria e 50 € per la tessera di coppia).

Le Giornate Fai di Primavera sono ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia: quella per la cura e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, una manifestazione capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini in tutta Italia alla scoperta dei loro territori.

(Credits: la foto del Piano delle Fosse di Cerignola è di Giampiero Lionetti, quella del Santuario di San Matteo è presa dal web, la foto di Torre Guevara è di Nicola Tramonte)