FOGGIA – Potrebbe essere chiusa a partire da aprile la galleria Passo del lupo, sulla statale 17 che collega Campobasso a Foggia.

Anas comunica che i lavori potrebbero durare fino a tre mesi.

In una lettera indirizzata ai vertici di Anas, il consigliere regionale Antonio Tutolo chiede che possano essere posticipati i lavori nella galleria, per evitare la concomitanza con i lavori per ripristinare la linea ferroviaria tra Foggia a Benevento, dopo l’interruzione causata dalla frana del 12 marzo.

Il rischio è di isolare l’intera provincia e tutta la regione.

Una situazione che rischia di aggravarsi con la chiusura della linea ferroviaria adriatica per il raddoppio dei binari, nel periodo dal 7 al 12 e dal 14 al 19 aprile.