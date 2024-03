FOGGIA – a serie televisiva italiana “Don Matteo” è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la quattordicesima stagione. Dopo una lunga attesa, gli appassionati sono finalmente pronti a immergersi nelle nuove avventure del loro amatissimo prete-detective preferito.

La fiction, parte integrante del panorama televisivo italiano da anni, continua a riscuotere successo grazie alle sue trame avvincenti e ai personaggi indimenticabili.

Con l’arrivo della nuova stagione, ci si aspetta una serie di colpi di scena che terranno incollati gli spettatori ai loro schermi.

Nell’ultima stagione abbiamo assistito al passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, con la serie che ha mantenuto intatto il suo fascino senza cambiare il nome.

Il cambio di personaggi ha portato inevitabilmente dei cambiamenti anche nelle dinamiche della serie.

L’abituale visione di Terence Hill in bicicletta è stata sostituita dall’approccio più sportivo di Raoul Bova, che si sposta in moto.

Questo nuovo stile ha dato un tocco di modernità a “Don Matteo”, conquistando pian piano anche i più scettici.

Un cambio di guardia in Don Matteo 14 dopo uno struggente addio

Tuttavia, con l’inizio della nuova stagione, la serie deve dire addio a un’attrice molto amata, Maria Chiara Giannetta, interprete di Anna.

Nelle foto che vediamo qui sotto è stato immortalato proprio questo momento.

Questa scena la supererò nel duemilamai (forse) 🤧

ps: da notare sullo sfondo i tavoli addobbati per il matrimonio 😢🤍#DonMatteo14 pic.twitter.com/WrBZU22jmX — mrsdarcy 🌸 (@book_lovher) March 18, 2024

E purtroppo non sarà l’unica ad abbandonare la fortunata produzione televisiva. Anche Maurizio Lastrico, nel ruolo del pubblico ministero Marco Nardi, saluterà i numerosi fan della serie.

L’addio di Anna Olivieri e Marco Nardi segna la fine di una stagione per i loro personaggi, ma anche un nuovo inizio per “Don Matteo”.

Questa notizia ha lasciato i fan della serie disperati, poiché Anna e Marco erano diventati personaggi amati e apprezzati.

La loro partenza lascerà un vuoto nel cuore degli spettatori, ma allo stesso tempo apre la porta a nuove possibilità e nuove storie intriganti. Il legame speciale tra Anna e Marco,



Gli attori Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nei ruoli di Anna e Marco in Don Matteo 14

A prendere il testimone di Maria Chiara Giannetta sarà Eugenio Mastrandrea nel ruolo del capitano dei carabinieri, Diego Martini.

Mastrandrea, già noto per le sue interpretazioni in serie TV di successo, porterà un nuovo respiro alla serie. Inoltre, nella quattordicesima stagione, faremo la conoscenza del nuovo pubblico ministero, Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger.

Quest’ultima si è già distinta per le sue performance nella serie “Cuori” e in produzioni internazionali come “From Scratch” di Netflix.

Con l’arrivo di questi nuovi personaggi, “Don Matteo” si prepara a regalare ai suoi fan una nuova serie di avvincenti e coinvolgenti episodi.

Mentre diciamo addio a volti familiari, diamo il benvenuto a nuove storie e nuove emozioni. L’attesa è palpabile mentre la quattordicesima stagione si prepara a conquistare ancora una volta il cuore del pubblico italiano.