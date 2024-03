SAN GIOVANNI ROTONDO – Giosuè Del Vecchio, neo-eletto consigliere della Provincia di Foggia e coordinatore garganico della Lista CON, si trova in una fase di riflessione riguardo alle future alleanze politiche per le elezioni amministrative del 2024.

In un’intervista esclusiva, Del Vecchio sottolinea l’importanza di un movimento aperto a tutte le possibilità, nel rispetto degli interessi della comunità sangiovannese e garganica.

Equidistanza e apertura all’alleanza.

Del Vecchio chiarisce che la Lista CON è equidistante sia dal centro-sinistra, rappresentato dalla possibile ricandidatura del sindaco uscente Michele Crisetti, che dal Movimento 5 Stelle, che ha come candidato ufficiale Filippo Barbano. Tuttavia, sottolinea l’apertura alla creazione di una vasta alleanza di ispirazione progressista e democratica, simile a quanto avvenuto a Foggia e a Palazzo Dogana.

Programma elettorale come priorità.

Il coordinatore garganico sottolinea l’importanza di sedersi al tavolo e iniziare a discutere un programma elettorale condiviso, focalizzato sulle esigenze della comunità e capace di coinvolgere tutti i gruppi alleati. Senza un solido programma, sostiene Del Vecchio, non è possibile procedere ulteriormente, poiché i contenuti programmatici sono la vera linfa per il progresso della città.

Manifesti giganti e importanza del gruppo di emilianisti.

Del Vecchio menziona l’impegno della Lista CON nel riempire la città di San Giovanni Rotondo con manifesti giganti, testimoniando così l’importanza del gruppo di emilianisti. Questo dimostra l’energia e la determinazione del movimento nel far sentire la propria voce e nel coinvolgere la comunità.

Prospettive future.

Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere lo sviluppo degli accordi e delle alleanze politiche a San Giovanni Rotondo in vista delle elezioni amministrative del 2024. La volontà di Del Vecchio di mettere al centro un programma elettorale condiviso potrebbe rappresentare un punto di svolta per il panorama politico locale.

Conclusioni.

L’intervista a Giosuè Del Vecchio evidenzia l’importanza dell’apertura al dialogo e alla collaborazione per il bene della comunità. La Lista CON si presenta come un attore politico determinato a promuovere un’agenda progressista e inclusiva, pronta a valutare tutte le possibilità per costruire un futuro migliore per San Giovanni Rotondo e il Gargano.