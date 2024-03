Foggia. Maria Aida Episcopo rimane in carica come sindaco di Foggia, poiché il tribunale ha respinto il ricorso presentato da Maniero. Quest’ultimo affermava che la sindaca avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta per non aver richiesto l’aspettativa nei tempi previsti, sia come dirigente scolastico che come dirigente dell’ufficio scolastico provinciale.

La prima sezione civile del Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso presentato da Giuseppe Mainiero, consigliere comunale ed ex candidato sindaco, ritenendolo privo di fondamento.

Mainiero sosteneva che la sindaca dovesse essere destituita per non aver rispettato i termini stabiliti per la richiesta di aspettativa, sia in qualità di dirigente scolastico che di dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. Tuttavia, i giudici hanno valutato corretta l’azione della sindaca Episcopo.

Lo riporta Norbaonline.it.