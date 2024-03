Notte di melodia e magia: Gran Concerto Bandistico "Città di Conversano" per la Festa della Fontana

Nel cuore della primavera, un evento di grande rilevanza e gioia invade le strade di Torremaggiore.

La Festa della Fontana 2024, organizzata con cura e passione dal Comitato Festa, promette di regalare ai suoi partecipanti un’esperienza indimenticabile. Ma c’è un evento in particolare che risplende come una gemma preziosa nell’ampio programma di festeggiamenti: il Gran Concerto Bandistico “Città di Conversano”.

Non è ogni giorno che si ha l’opportunità di assistere a un’esibizione così straordinaria, diretta dal celebre Maestro Susanna Assunta Pescetti. Il concerto, previsto per il martedì 2 aprile 2024, inizierà alle ore 19:30 e avrà luogo nella suggestiva cornice di Piazza dell’Incoronazione.

Il Gran Concerto Bandistico “Città di Conversano” non è solo un evento musicale, ma una celebrazione della tradizione, della passione e dell’eccellenza artistica.

Guidata dalla maestria di Susanna Assunta Pescetti, la banda darà vita a un’interpretazione magistrale, trasportando il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni e le sensazioni suscitate dalla musica. Le note risuoneranno nell’aria, creando un’atmosfera di pura magia e coinvolgendo gli spettatori in un vortice di emozioni.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, il concerto verrà trasferito presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, garantendo che lo spettacolo continui a risplendere anche se il cielo si oscura.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Comitato Festa promette di mantenere il pubblico costantemente aggiornato su ogni novità e dettaglio aggiuntivo riguardante la Festa della Fontana 2024. Quindi, è consigliabile rimanere sintonizzati per non perdere nemmeno un momento di questa straordinaria celebrazione.