SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Fuga di gas sulla SS 272, automobilisti costretti a tornare indietro. E’ successo poco fa, all’ingresso di San Giovanni Rotondo, dove una tubatura del gas sarebbe stata tranciata durante dei lavori di scavo.

Traffico bloccato in direzione San Giovanni Rotondo per chi proviene da San Marco in Lamis.

Disposta la chiusura del traffico veicolare, in entrata ed in uscita dalla SS 272, per consentire agli operatori di mettere in sicurezza l’area

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Presidio di San Giovanni Rotondo, insieme ai tecnici e ai responsabili del lavori.

Seguono aggiornamenti.