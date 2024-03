Mi ha sempre lasciato perplesso questa normativa che ha visto, nel corso degli anni, ben 372 comuni sciolti per “presunte” infiltrazioni mafiose (alcuni più di una volta) e che poggia tutta la sua forza sul “più probabile che non” che, onestamente, ha molto di tribale e poco di giuridico. D’altra parte, che sia una normativa inutile e fuorviante lo dimostrano i numeri, a dir poco aberranti. Di tutti i comuni sciolti per mafia, l’89% (OTTANTANOVE!!!) è concentrato in Campania, Calabria e Sicilia; se ci aggiungiamo la Puglia, si arriva al 96% (NOVANTASEI!!!); in pratica, in quattro regioni è racchiuso quasi tutto il marciume d’Italia, nella restante parte scorre latte e miele.

Qualcuno sa dove si trova Sedriano?

Personalmente mai sentito nominare, ma l’ho scoperto perché questo paesino di circa 12.000 abitanti della provincia di Milano risulta essere l’UNICO, ripeto l’UNICO, della Lombardia ad essere stato sciolto per infiltrazioni mafiose; la Lombardia, la regione più ricca e produttiva d’Europa, risulterebbe anche essere una delle più avulse dalla presenza mafiosa che, come tutti sanno, è presente soprattutto laddove c’è tanto, tantissimo denaro. Forse, anche Giovanni Falcone prese un abbaglio quando affermava che bisogna seguire le tracce lasciate dal denaro per trovare la mafia.

E in Liguria? Su tre scioglimenti, due sono stati revocati (Bordighera e Ventimiglia); della serie, “scusate tanto, ci siamo sbagliati ragazzi, non lo faremo mai più: promesso.” Ora, dopo aver infangato più o meno lecitamente, più o meno supportati da una normativa “giuridica” che dovrebbe tutelare le popolazioni coinvolte e che, il più delle volte, le affossa senza possibilità di replica, mi chiedo: quanti amministratori sono finiti al gabbio? Quanti dipendenti e funzionari pubblici di quei comuni triturati dalla mannaia del “più probabile che non” sono stati, non dico licenziati o attenzionati dalla magistratura, ma quantomeno trasferiti ad altro incarico o ad altri comuni?

Quanti processi giudiziari sono seguiti alle chiusure di intere comunità per accertare, “senza alcuna ombra di dubbio”, che il “più probabile che non” corrispondesse a vere, inconfutabili, incontrovertibili presenze mafiose all’interno dei 372 comuni caduti sotto la mannaia del “abitava a 100 metri da X e quindi…”? QUANTI? Criminalizzare un’intera comunità è abbastanza semplice, eliminarne quel marchio infamante quasi impossibile.