FOGGIA – “L’interruzione della linea Caserta – Foggia, a seguito del crollo parziale di uno dei pozzi di areazione della galleria “Starza” nel tratto ferroviario Ariano Irpino – Montecalvo, verificatasi lo scorso martedì 12, non troverà soluzione prima di trenta giorni.

L’evento franoso, che si è verificato in occasione delle piogge che hanno interessato la provincia avellinese, dimostra ancora una volta la fragilità idrogeologica del nostro Paese e l’assenza di politiche preventive di tutela e salvaguardia sull’intero territorio nazionale.

Non sono più sufficienti interventi “spot” diretti a tamponare situazioni contingenti, come anche testimoniato dal fatto che la medesima galleria era stata interessata nel 2020 da importanti lavori di adeguamento infrastrutturale.

Rete Ferroviaria Italiana ha predisposto un servizio bus sostitutivo per collegare le destinazioni dei treni sospesi o soppressi, che tuttavia non potrà impedire forti disagi per tutti coloro che – per esigenze lavorative o personali – saranno costretti a mettersi in viaggio in questo periodo.

È questo il contenuto delle comunicazioni di provenienza Ferrovie dello Stato, che invita gli utenti ad utilizzare il servizio di Infomobilità sul sito web del Gruppo Ferrovie dello Stato, dove reperire le informazioni sull’andamento della circolazione ferroviaria in tempo reale.

Trenitalia ha già preventivamente annunciato ritardi e cancellazioni possibili (n.d.r., certi) dei treni Intercity o ad Alta velocità, come testimoniato dalle numerose segnalazioni ricevute dai nostri sportelli territoriali.

La Federconsumatori e la Federconsumatori Puglia vigileranno, con l’aiuto dei propri associati e degli utenti, affinché sia garantito a tutti gli utenti un servizio adeguato.

Inoltre, verificheremo che venga assicurato il rimborso integrale dei biglietti ferroviari a coloro che decideranno di ricorrere ad altri mezzi di trasporto, o di riprogrammare gli spostamenti.

In caso tale rimborso venisse negato, invitiamo i cittadini a rivolgersi ai nostri sportelli per ottenere quanto spetta loro.

Soprattutto, vigileremo e promuoveremo ogni iniziativa sanzionatoria nei confronti di tutti gli operatori che adotteranno iniziative speculative, con incrementi ingiustificati dei prezzi dei biglietti di trasporto”.

Lo riporta una nota di Federconsumatori Puglia.