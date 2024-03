ZAPPONETA (FOGGIA) – Da vacanziere a volontario il passo è stato breve per Alessandro Di Noia, 44 anni di Zapponeta, piccolo comune in provincia di Foggia ma residente ad Andria dove lavora nel mercato ortofrutticolo.

Un percorso interiore profondo iniziato con un viaggio in Kenya nell’agosto 2023 per una vacanza di 15 giorni.

Alessandro è stato per la prima volta nel Paese africano lo scorso agosto, ci è tornato a gennaio e da allora lavora con l’associazione For Kenya ai progetti per le popolazioni: “Tutto ha assunto un valore ed un senso diverso.

Quando sono qui in Italia e capita una giornata buia mi basta pensare ai piccoli kenyoti e tutto assume una forma diversa, è davvero “la prima cosa bella” che ho conosciuto nella mia vita”.