Addio a Chuck Norris, icona di Walker Texas Ranger: aveva 86 anni

Chuck Norris, celebre attore e artista marziale noto in tutto il mondo per Walker Texas Ranger, è morto il 19 marzo all’età di 86 anni. La famiglia ha annunciato la scomparsa con un post su Instagram: «Era circondato dalla sua famiglia e se n’è andato in pace».

I familiari lo ricordano come marito devoto, padre e nonno amorevole, fratello incredibile e cuore della famiglia, mentre per il mondo è stato un artista marziale, attore e simbolo di forza. «Ha ispirato milioni di persone attraverso il suo lavoro, la disciplina e la gentilezza. Grazie per averlo amato insieme a noi», scrive la famiglia.

Nato il 10 marzo 1940 in Oklahoma, Norris prestò servizio nell’aeronautica americana prima di dedicarsi alle arti marziali in Corea del Sud, diventando campione mondiale di karate e aprendo diverse scuole, dove ha allenato anche celebri personaggi.

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La sua carriera cinematografica iniziò negli anni ’70, con numerosi ruoli d’azione che lo portarono alla fama internazionale. Oltre a Walker Texas Ranger, i film più noti includono Rombo di tuono, Delta Force, Una magnum per McQuade e Il codice del silenzio. Nonostante problemi di salute, tra cui due infarti nel 2017, è tornato al cinema con ruoli principali in Agent Recon e Zombie Plane nel 2024.

Negli anni, Chuck Norris è diventato anche un fenomeno di internet grazie ai celebri “Chuck Norris facts”, ironiche battute sulla sua forza e invincibilità. Oltre alla recitazione, è stato autore di libri e impegnato in attività benefiche, lasciando un segno indelebile nella cultura pop e nei cuori dei fan di tutto il mondo.

Lo riporta leggo.it.