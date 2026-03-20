Agguato a Danilo Notarangelo: torna l’ombra della guerra di mafia sul Gargano

VIESTE – Un nuovo episodio di violenza riaccende i timori di una possibile ripresa della guerra di mafia sul Gargano. Nella serata di ieri, 19 marzo, a Vieste, è stato ferito Danilo Notarangelo, 35 anni, colpito da diversi colpi di fucile caricati a pallettoni.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, a sparare sarebbero state due persone a bordo di un’automobile, che hanno esploso almeno tre colpi contro l’uomo. Notarangelo, raggiunto all’addome e a un braccio, è riuscito a mettersi in salvo trovando rifugio in un vicino negozio di alimentari, dove è entrato ferito e sanguinante, scatenando il panico tra i presenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari e l’elisoccorso, che ha trasferito il 35enne in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

La vittima è legata, per vincoli familiari, ad ambienti della criminalità organizzata locale: è infatti figlio di un cugino di Angelo Notarangelo, detto “Cintaridd”, boss della mafia garganica ucciso in un agguato nel gennaio 2015.

Non si tratta del primo episodio che lo vede coinvolto. Già l’11 agosto 2022 era rimasto ferito in un altro agguato lungo la strada interna per Mattinata, quando fu colpito all’addome mentre si trovava con un amico, anch’egli ferito.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che stanno lavorando per chiarire dinamica e movente. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un nuovo riassetto degli equilibri criminali sul territorio, anche alla luce del vuoto di potere seguito all’arresto del boss Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia.

A esprimere forte preoccupazione è stato il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti: «Si tratta di un fatto gravissimo che non può e non deve passare in secondo piano». Il primo cittadino ha auspicato «un intervento immediato e deciso da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria», richiamando quanto avvenuto tra il 2018 e il 2019, quando un’azione coordinata riuscì a fermare una pericolosa escalation criminale.

«Ho già attivato i canali istituzionali competenti – ha aggiunto – per restituire nell’immediato sicurezza e serenità alla cittadinanza».

L’episodio riporta così al centro dell’attenzione la fragile tenuta degli equilibri nel Gargano, dove nuove leve e gruppi emergenti potrebbero alimentare una nuova stagione di violenza.

Lo riporta Corriere del Mezzogiorno.it.