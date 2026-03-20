Allarme processionaria a Manfredonia: ordinanza del sindaco, obblighi e sanzioni fino a 500 euro

Scatta l’allarme processionaria a Manfredonia. Il sindaco ha firmato un’ordinanza urgente in materia di igiene e sanità pubblica per prevenire i rischi legati all’infestazione da processionaria del pino, insetto particolarmente pericoloso per la salute di persone e animali domestici.

Il provvedimento nasce dopo una segnalazione dell’ASL Foggia relativa alla presenza dell’infestazione nella pineta del comparto CA1, in particolare nell’area verde alle spalle di via Antonio Caterino, adiacente a via Martiri delle Foibe. Le larve, dotate di peli fortemente urticanti, possono provocare reazioni allergiche e infiammatorie a pelle, occhi e vie respiratorie.

L’ordinanza impone a proprietari, conduttori, amministratori di condominio e detentori di aree verdi di effettuare controlli immediati sulle piante, soprattutto pini e cedri. In caso di presenza di nidi o larve, sarà obbligatorio intervenire senza indugio, a proprie spese, con la rimozione meccanica dei nidi, la loro distruzione in sicurezza e l’eventuale ricorso a ditte specializzate.

Il Comune avverte che, in caso di inadempienza, potrà scattare una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre alla possibilità di esecuzione d’ufficio degli interventi con addebito dei costi ai soggetti obbligati. L’obiettivo dichiarato è contenere rapidamente la diffusione dell’insetto ed evitare rischi sanitari in una fase dell’anno particolarmente delicata, quando le larve scendono dai nidi e aumentano le possibilità di contatto con cittadini e animali.