Armi in casa, arrestato a Foggia presunto esponente della “Società”

È stato arrestato a Foggia un 39enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata e indicato come uno degli scissionisti della cosiddetta “Società foggiana”. L’uomo, tornato in libertà da pochi mesi dopo aver scontato una condanna per reati di mafia, è stato fermato all’interno della sua abitazione nel quartiere di corso del Mezzogiorno.

Al momento del controllo da parte di polizia e carabinieri, l’indagato ha consegnato spontaneamente un marsupio contenente una pistola calibro 9, con un colpo in canna e altri nel caricatore. L’arresto è scattato in flagranza con l’accusa di detenzione illegale e ricettazione dell’arma.

Davanti al giudice per le indagini preliminari, l’uomo ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ritenuta necessaria anche alla luce dei precedenti, mentre la difesa ha avanzato la richiesta dei domiciliari. Il giudice ha disposto la permanenza in carcere.

Il 39enne era stato condannato in appello nell’ambito di un’inchiesta antimafia legata al racket delle estorsioni, con accuse supportate anche da dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un ruolo operativo nella riscossione del pizzo e nella gestione dei proventi illeciti destinati al sostegno del gruppo criminale.

Le indagini lo collocano inoltre tra i soggetti coinvolti nelle dinamiche interne alla criminalità foggiana, in particolare nelle fratture e nelle tensioni tra gruppi nati da scissioni interne ai clan storici. Un contesto segnato da violenze, agguati e regolamenti di conti che negli anni hanno alimentato un clima di forte instabilità.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine su un territorio ancora segnato dalla presenza di organizzazioni criminali, e ribadisce la necessità di un controllo costante per contrastare fenomeni radicati e pericolosi.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.