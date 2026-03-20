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ASILO NIDO Asilo nido da 1,4 milioni: cambio al vertice del progetto PNRR

Revocato il precedente RUP, il dirigente assume direttamente la responsabilità dell’intervento finanziato con fondi europei

Asilo nido da 1,4 milioni: cambio al vertice del progetto PNRR

Comune di San Giovanni Rotondo - Fonte Immagine: egov.hseweb.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

SAN GIOVANNI ROTONDO — Cambio alla guida tecnica per uno dei progetti più rilevanti finanziati dal PNRR sul territorio: la realizzazione del nuovo asilo nido in via Perosi, intervento da 1,44 milioni di euro destinato ad ampliare l’offerta educativa per la prima infanzia.

Con una determinazione dirigenziale adottata il 18 marzo, l’amministrazione ha disposto la revoca dell’incarico di Responsabile unico del progetto (RUP) precedentemente affidato all’ingegner Francesco Buono, individuando contestualmente un nuovo assetto organizzativo.

La decisione è motivata da “sopravvenute esigenze organizzative”, che hanno reso necessario intervenire sulla governance tecnica dell’opera per garantire il rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento europeo. Il progetto, infatti, rientra nella Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicata all’istruzione e alla ricerca.

Secondo il cronoprogramma, i lavori dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, una scadenza stringente che impone una gestione efficiente e senza rallentamenti. In questo contesto, la scelta è ricaduta direttamente sulla dirigenza dell’Area III, che assumerà il ruolo di RUP, ritenuta in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti.

L’intervento prevede la realizzazione di una struttura in grado di ospitare circa 60 bambini, contribuendo a colmare il fabbisogno di servizi educativi per la fascia 0-3 anni. Un investimento strategico, non solo sul piano infrastrutturale, ma anche su quello sociale.

La sostituzione del RUP rappresenta un passaggio delicato, ma previsto dalla normativa vigente, che consente all’amministrazione di intervenire per garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Nel provvedimento si sottolinea come il nuovo responsabile subentri in tutte le attività già avviate, assicurando il proseguimento delle procedure senza interruzioni. Allo stesso tempo, cessano le responsabilità del precedente RUP, salvo quelle maturate fino alla data della revoca.

L’attenzione resta alta, soprattutto alla luce delle stringenti regole del PNRR, che prevedono controlli rigorosi e tempi certi. Ogni ritardo potrebbe compromettere l’accesso ai fondi o determinare conseguenze economiche per l’ente.

A cura di Michele Solatia.

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