Il Comune di Manfredonia ridisegna il proprio assetto organizzativo. Con decreto sindacale del 20 marzo 2026 è stato formalizzato il nuovo funzionigramma dell’ente, con decorrenza retroattiva dal 16 marzo, e il conseguente aggiornamento dell’organigramma comunale.

La riorganizzazione non modifica la macrostruttura complessiva, ma interviene su competenze e denominazioni di diversi settori. Tra le variazioni più rilevanti c’è quella del Settore V, che passa da “Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali” a “Lavori pubblici, manutenzione, infrastrutture, ambiente e sviluppo sostenibile”. Cambia anche il Settore VI, che assume la nuova denominazione di “Urbanistica e gestione del territorio”.

Il decreto conferma poi gli incarichi dirigenziali già attribuiti: Tommaso Gioieni resta al Settore I, Maria Sipontina Ciuffreda al Settore II e ad interim alla Polizia locale, Matteo Ognissanti al Settore III, Maricarmen Distante al Settore IV, Michele Prencipe al Settore V e Lucio Barbaro al Settore VI. Viene inoltre confermato il ruolo di vice segretario a Matteo Ognissanti.

Non si tratta di un semplice cambio di etichette. Il provvedimento punta infatti a riallocare servizi e responsabilità tra i vari settori, aggiornando l’organizzazione interna dell’ente alla luce del nuovo funzionigramma approvato in giunta.