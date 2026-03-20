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EOLICO LUCERA Eolico tra Lucera e Foggia: nove aerogeneratori da 30 MW, parte la fase pubblica

Avviato il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il nuovo impianto in località Palmori. Cittadini e enti avranno 30 giorni per presentare osservazioni

Eolico tra Lucera e Foggia: nove aerogeneratori da 30 MW, parte la fase pubblica

Parco eolico - Immagine d'archivio, non riferita al testo - fonte Immagine: rinnovabili.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
cronaca // Foggia //

Un nuovo impianto eolico di rilevanti dimensioni si prepara a entrare nel dibattito pubblico nel territorio tra Lucera e Foggia. La Provincia di Foggia ha comunicato ufficialmente l’avvenuta pubblicazione dell’“Avviso al pubblico” relativo all’avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione di un parco eolico composto da nove aerogeneratori, ciascuno da 3,33 megawatt, per una potenza complessiva pari a quasi 30 megawatt.

Il progetto, promosso dalla società Enerit Srl, prevede l’installazione degli impianti in località “Palmori”, con opere di connessione che interesseranno in particolare il territorio comunale di Lucera. Si tratta di un intervento che rientra nel cosiddetto Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006, che disciplina le procedure integrate per la valutazione ambientale e l’autorizzazione di opere complesse.

Con la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Provincia si apre ora una fase cruciale: quella della partecipazione pubblica. Per trenta giorni, infatti, cittadini, associazioni, enti e tutti i soggetti interessati potranno presentare osservazioni, anche in relazione a eventuali modifiche urbanistiche connesse al progetto. Le osservazioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’ente provinciale.

Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso autorizzativo, che consente di bilanciare le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del territorio, del paesaggio e delle comunità locali. L’energia eolica rappresenta infatti uno degli assi strategici della transizione ecologica, ma allo stesso tempo richiede un’attenta valutazione degli impatti ambientali e delle ricadute sul contesto socio-economico.

La Provincia ha inoltre invitato formalmente i Comuni coinvolti, in particolare Lucera e Foggia, a dare massima diffusione dell’avviso attraverso l’Albo Pretorio, al fine di garantire la più ampia informazione possibile alla cittadinanza.

Il progetto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da diversi insediamenti eolici e riaccende il confronto tra sostenitori delle rinnovabili e chi solleva dubbi sull’impatto paesaggistico e ambientale di queste infrastrutture. La fase di consultazione pubblica sarà dunque determinante per raccogliere istanze, osservazioni e contributi utili alla decisione finale.

L’iter amministrativo proseguirà nei prossimi mesi con le valutazioni tecniche e ambientali da parte degli enti competenti. Solo al termine di questo percorso sarà possibile stabilire se l’impianto potrà essere realizzato e con quali eventuali prescrizioni.

A cura di Michele Solatia.

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