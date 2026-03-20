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EPATITE A NAPOLI Epatite A a Napoli, stop ai frutti di mare crudi: scattano divieti e sanzioni

Il provvedimento introduce il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici

Epatite A a Napoli, stop ai frutti di mare crudi: scattano divieti e sanzioni

Cozze - Fonte Immagine: stylo24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

A Napoli cresce l’allerta sanitaria per l’aumento dei casi di epatite A. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente per contenere la diffusione del virus, dopo i dati allarmanti segnalati dall’Asl Napoli 1 Centro, che evidenziano un’incidenza fino a dieci volte superiore alla media degli ultimi dieci anni.

I numeri mostrano un incremento rapido dei contagi: dai 3 casi registrati a gennaio si è passati ai 19 di febbraio, fino ai 43 nei primi diciannove giorni di marzo. Un trend che ha reso necessario un intervento immediato per tutelare la salute pubblica.

Il provvedimento introduce il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici, compresi bar, ristoranti e attività con consumo sul posto. Alle stesse limitazioni si aggiunge la raccomandazione ai cittadini di evitare il consumo anche in ambito domestico.

L’ordinanza prevede inoltre il rispetto rigoroso delle indicazioni sanitarie per l’acquisto e la preparazione degli alimenti, con un rafforzamento dei controlli da parte delle autorità competenti.

Per chi non rispetta le disposizioni sono previste sanzioni amministrative da 2mila a 20mila euro. Nei casi di recidiva, potrà scattare anche la sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni, fino alla possibile revoca delle autorizzazioni.

Le misure resteranno in vigore fino a quando l’Asl Napoli 1 Centro non certificherà un miglioramento della situazione epidemiologica.

Lo riporta leggo.it.

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