Nel messaggio alla città per la solennità della B.V.M. Iconavetere, il presule richiama famiglie, giovani e comunità civile alla responsabilità educativa, alla legalità e alla cura del territorio.

FOGGIA — Un appello forte, diretto, senza attenuanti. In occasione della solennità della Beata Vergine Maria Iconavetere, l’arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, si rivolge alla città con un messaggio che richiama tutti — famiglie, giovani e società civile — a una responsabilità condivisa contro violenza, illegalità e degrado ambientale.

Nel comunicato diffuso il 20 marzo 2026 dall’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi, il presule parte dall’immagine evangelica della maternità e della paternità affidate sotto la croce per interrogare la comunità sul proprio compito educativo. Il cuore del messaggio è rivolto in particolare ai genitori, chiamati a crescere i figli “nella vita buona del Vangelo”, senza giustificare ogni errore e senza sottrarli al confronto con le regole e con l’autorità educativa.

Ferretti denuncia poi con parole nette i comportamenti che minano il futuro delle nuove generazioni: egoismo, furbizia, inquinamento, abbandono dei rifiuti e illegalità diffusa. Il richiamo è tanto morale quanto civile: il mondo che verrà lasciato ai figli, osserva l’arcivescovo, dipende dalle scelte quotidiane degli adulti e dall’esempio che sanno offrire.

Particolarmente duro il passaggio dedicato a chi vive nell’illegalità. Il messaggio mette in guardia dall’illusione che denaro, sopraffazione e violenza possano garantire felicità o riscatto. Al contrario, sottolinea il presule, una vita fondata sul crimine produce solo paura, tristezza e distruzione personale e familiare.

Centrale anche il riferimento ai giovani, ai quali l’arcivescovo si rivolge con toni di incoraggiamento, ma anche di verità. “Foggia, basta”, è il grido che attraversa il testo, insieme all’invito a non lasciarsi sedurre dalla logica della forza e della prepotenza. Ferretti indica nella Chiesa una presenza materna pronta ad accompagnare i ragazzi verso una vita fondata su pace, giustizia, carità e rispetto dell’altro.

Nel messaggio trovano spazio anche parole molto concrete contro il bullismo e contro la cultura della violenza. Ai più giovani viene chiesto di proteggere i più fragili, di avere cura degli anziani e di non cedere all’idea che la sopraffazione sia una forma di forza. Tra i passaggi più forti, l’invito a consegnare eventuali armi o coltelli in chiesa, come gesto simbolico e reale di liberazione dalla violenza, nel cammino verso la Pasqua.