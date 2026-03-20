Supera il milione di euro la spesa annuale prevista dal Comune di Foggia per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali nel 2026. Un dato che emerge dagli atti amministrativi e che contribuisce ad alimentare il dibattito sui costi della politica locale.

Nel solo mese di febbraio, la spesa ha raggiunto i 79.443,83 euro, confermando un andamento costante nel corso dell’anno. I gettoni rappresentano una forma di compenso legata alla partecipazione effettiva alle sedute di Consiglio e alle commissioni consiliari.

Il sistema prevede un limite massimo mensile per ciascun consigliere, fissato a 2.760 euro, al fine di contenere la spesa complessiva. Tuttavia, il raggiungimento frequente di questa soglia da parte di molti consiglieri evidenzia un’intensa attività istituzionale.

Dal punto di vista amministrativo, gli atti certificano la regolarità tecnica e contabile delle operazioni, con copertura finanziaria garantita e rispetto dei vincoli di bilancio.

La pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” consente ai cittadini di monitorare l’utilizzo delle risorse pubbliche e valutare l’operato dell’ente. Un elemento fondamentale in un contesto in cui trasparenza e responsabilità amministrativa sono sempre più centrali nel rapporto tra istituzioni e comunità.

A cura di Giovanna Tambo.