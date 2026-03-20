Ammonta a 79.443,83 euro la somma complessiva liquidata dal Comune di Foggia per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali relativi al mese di febbraio 2026. Lo stabilisce un atto della Segreteria generale che dispone il pagamento per la partecipazione alle sedute di Consiglio e alle riunioni delle commissioni consiliari.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito della normativa che disciplina le indennità degli amministratori locali, in particolare l’articolo 82 del Testo unico degli enti locali. A Foggia, il gettone di presenza è fissato in 73,49 euro per ogni seduta, con un limite massimo mensile pari a 2.760 euro per ciascun consigliere.

Dai dati emerge un quadro articolato delle presenze e dei compensi. Diversi consiglieri hanno raggiunto il tetto massimo previsto, segno di una partecipazione costante e intensa ai lavori istituzionali. Altri, invece, si attestano su importi inferiori, proporzionali al numero di sedute effettivamente frequentate.

Il documento evidenzia come le presenze siano state regolarmente certificate attraverso i verbali delle commissioni e le attestazioni dei presidenti, nel rispetto dei requisiti minimi, tra cui la permanenza di almeno trenta minuti per ogni seduta. Un sistema che mira a garantire trasparenza e correttezza nella corresponsione dei compensi.

La spesa rientra in un impegno annuale ben più ampio: oltre un milione di euro stanziati nel bilancio comunale 2026 per coprire i gettoni di presenza dell’intero anno. Un dato che riporta al centro il tema dei costi della politica locale, spesso oggetto di attenzione e dibattito pubblico.

Dal punto di vista amministrativo, l’atto sottolinea la regolarità tecnica e contabile del procedimento, con la verifica della copertura finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Viene inoltre ribadita l’assenza di conflitti di interesse da parte dei responsabili del procedimento.

La pubblicazione dell’atto sull’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune consente ai cittadini di consultare nel dettaglio i compensi, rafforzando gli strumenti di controllo diffuso sull’operato dell’ente.

Se da un lato i gettoni rappresentano un riconoscimento per l’attività istituzionale svolta dai consiglieri, dall’altro continuano a sollevare interrogativi sull’equilibrio tra costi e qualità della rappresentanza. Un tema destinato a restare centrale nel confronto tra amministrazione e opinione pubblica.

A cura di Giovanna Tambo.