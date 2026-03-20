Foggia, pubblicata la graduatoria finale per Addetti ai servizi generali per l’infanzia

Il Comune di Foggia ha reso nota la graduatoria finale del concorso per il profilo di Addetto ai servizi generali per l’infanzia, relativo a 3 posti a tempo indeterminato. La procedura concorsuale era stata avviata nell’ottobre dello scorso anno e la prova scritta, unica prevista dal bando, si è svolta il 19 gennaio presso la Città del Cinema, con la partecipazione di 28 candidati su 37 iscritti.

Oltre ai tre vincitori, altri sette candidati sono risultati idonei. Le assunzioni saranno formalizzate con un successivo atto. La graduatoria è disponibile sull’Albo Pretorio del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso, e sul Portale del Reclutamento InPA.