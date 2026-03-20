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MUSEO CIVICO FG Foggia punta sulla cultura inclusiva: incarico interno per rilanciare il Museo Civico

Il Comune affida a una dipendente la progettazione di servizi innovativi per migliorare l’accessibilità e la fruizione del Museo Civico, nell’ambito dei fondi europei 2021-2027 dedicati a cultura, inclusione sociale e rigenerazione urbana.

Foggia punta sul Museo Civico: avviata la candidatura per un progetto di recupero fino a 3 milioni

Palazzo sopra Porta Grande (i Tre Archi) - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Non solo restauro, ma una nuova idea di cultura: accessibile, inclusiva e capace di generare benessere sociale. È questa la direzione intrapresa dal Comune di Foggia, che ha formalizzato un incarico interno per sviluppare servizi innovativi destinati al Museo Civico, nell’ambito della candidatura ai finanziamenti europei del Programma Regionale Puglia 2021-2027.

Con una determinazione dirigenziale firmata il 20 marzo 2026, l’amministrazione ha affidato alla dottoressa Giuseppina Diomede – già in servizio presso l’Area Cultura – il compito di redigere un elaborato progettuale mirato a migliorare la fruizione dei beni museali attraverso soluzioni tecnologiche e inclusive .

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio che guarda alla cultura come leva di sviluppo economico e coesione sociale. Il progetto riguarda infatti il recupero, la riqualificazione e il restauro del Museo Civico, con l’obiettivo di candidarlo ai fondi europei destinati al rafforzamento del welfare culturale e del turismo sostenibile .

Non si tratta di un semplice intervento edilizio. Il cuore della strategia è rappresentato dall’innovazione dei servizi: accessibilità per persone con disabilità, strumenti digitali, contenuti multilingue, realtà aumentata e percorsi educativi pensati per ampliare il pubblico e contrastare la povertà educativa .

La Regione Puglia, attraverso l’avviso pubblico, punta infatti a trasformare i luoghi della cultura in spazi vivi, capaci di coinvolgere le comunità locali e generare nuove forme di partecipazione. In questa visione, i musei non sono più solo contenitori di opere, ma piattaforme sociali dove cultura, innovazione e inclusione si intrecciano.

La scelta di affidare l’incarico a personale interno risponde a criteri di efficienza e valorizzazione delle competenze già presenti nella macchina amministrativa. Il compenso, inoltre, sarà legato esclusivamente agli incentivi tecnici previsti dalla normativa e subordinato all’ottenimento del finanziamento europeo .

Il progetto del Museo Civico diventa così un banco di prova per una trasformazione più ampia: quella di una città che prova a rigenerarsi partendo dalla cultura, scommettendo su innovazione e inclusione come strumenti per costruire futuro.

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