Fotovoltaico da 65 megawatt nel Gargano: parte la valutazione ambientale

SAN MARCO IN LAMIS — Un maxi impianto fotovoltaico da 65 megawatt potrebbe sorgere nel territorio comunale, aprendo una nuova fase per lo sviluppo energetico dell’area ma anche un confronto inevitabile sul piano ambientale. Il Ministero dell’Ambiente ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), passaggio fondamentale per l’autorizzazione del progetto.

L’intervento, proposto dalla società FLYNIS PV 19 S.r.l., prevede l’installazione di pannelli su un’area di circa 115 ettari a sud del centro abitato. Si tratta di un impianto di grandi dimensioni, destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con connessione alla rete nazionale.

Il progetto include anche la realizzazione delle opere di connessione, tra cui una sottostazione elettrica e le infrastrutture necessarie al collegamento con la rete di trasmissione. Le strutture saranno di tipo mobile, montate su supporti che consentono un utilizzo compatibile con l’attività agricola del terreno.

Secondo quanto comunicato dal Ministero, la documentazione è stata pubblicata e resa accessibile per consentire la partecipazione pubblica. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, cittadini, enti e associazioni potranno presentare osservazioni e contributi tecnici.

La procedura coinvolge numerosi soggetti istituzionali, tra cui Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comune di San Marco in Lamis. Sarà la Commissione tecnica PNRR-PNIEC a svolgere l’istruttoria, valutando gli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali dell’opera.

Tra gli elementi da analizzare vi sono l’inserimento nel paesaggio, la compatibilità con eventuali vincoli ambientali e l’impatto sulle attività agricole. Il progetto, secondo quanto dichiarato, non ricadrebbe in aree naturali protette, ma la verifica sarà oggetto dell’istruttoria.

L’investimento supera i 5 milioni di euro, rientrando tra quelli di rilevanza strategica per la transizione energetica. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, il percorso autorizzativo dovrà bilanciare esigenze di sviluppo e tutela del territorio.

A cura di Michele Solatia.