Edizione n° 6011

BALLON D'ESSAI

DOMENICO CALIENDO // Nasce la Fondazione Domenico Caliendo: raccolti 45mila euro per aiutare le famiglie
20 Marzo 2026 - ore  10:55

CALEMBOUR

REFERENDUM GIUSTIZIA // Referendum Giustizia, cosa cambia: carriere separate, due CSM e nuova Alta Corte disciplinare
20 Marzo 2026 - ore  09:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Incendio ai locali del Giudice di Pace di Marano: arrestato 32enne

INCENDIO GIUDICE Incendio ai locali del Giudice di Pace di Marano: arrestato 32enne

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno mostrato due soggetti a volto coperto arrampicarsi sull’edificio

Incendio ai locali del Giudice di Pace di Marano: arrestato 32enne

Incendio ai locali del Giudice di Pace di Marano - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Cronaca // Live //

La Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 32 anni residente a Giugliano in Campania, ritenuto gravemente indiziato di aver appiccato l’incendio ai locali che ospitano gli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli nella notte del 24 febbraio.

Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni potenzialmente devastanti. Sul luogo sono intervenuti i finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania, già attivi in precedenti controlli, che hanno rilevato elementi indicativi della dolosa natura dell’incendio.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno mostrato due soggetti a volto coperto arrampicarsi sull’edificio tra le 01:50 e le 02:40, infrangere una finestra del primo piano e versare un liquido all’interno dei locali, dando poi fuoco alla stanza.

Le successive attività investigative, integrate con immagini lungo le arterie cittadine, hanno permesso di ricostruire il percorso dei sospetti a bordo di un’autovettura subito dopo l’incendio.

Una perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati la notte dell’incendio e di una tanica contenente additivo per motori diesel, emettente un forte odore di benzina, identica a quella utilizzata per appiccare le fiamme.

L’arresto del 32enne rappresenta un passo importante nell’indagine sul grave episodio, evidenziando l’azione combinata di forze dell’ordine e Procura per garantire sicurezza e responsabilità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO