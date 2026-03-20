Incendio ai locali del Giudice di Pace di Marano: arrestato 32enne

La Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 32 anni residente a Giugliano in Campania, ritenuto gravemente indiziato di aver appiccato l’incendio ai locali che ospitano gli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli nella notte del 24 febbraio.

Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato danni potenzialmente devastanti. Sul luogo sono intervenuti i finanzieri del Gruppo di Giugliano in Campania, già attivi in precedenti controlli, che hanno rilevato elementi indicativi della dolosa natura dell’incendio.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno mostrato due soggetti a volto coperto arrampicarsi sull’edificio tra le 01:50 e le 02:40, infrangere una finestra del primo piano e versare un liquido all’interno dei locali, dando poi fuoco alla stanza.

Le successive attività investigative, integrate con immagini lungo le arterie cittadine, hanno permesso di ricostruire il percorso dei sospetti a bordo di un’autovettura subito dopo l’incendio.

Una perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati la notte dell’incendio e di una tanica contenente additivo per motori diesel, emettente un forte odore di benzina, identica a quella utilizzata per appiccare le fiamme.

L’arresto del 32enne rappresenta un passo importante nell’indagine sul grave episodio, evidenziando l’azione combinata di forze dell’ordine e Procura per garantire sicurezza e responsabilità.