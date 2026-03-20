FOGGIA – Il Piano triennale delle Opere pubbliche 2026-2028 del Comune di Foggia finisce nel mirino del centrodestra, che lancia una vera e propria “operazione verità” sui conti e sulla programmazione dell’Amministrazione Episcopo. Secondo le opposizioni, i 143 milioni di euro previsti dal piano sarebbero “solo sulla carta” e non corrisponderebbero a risorse effettivamente disponibili o immediatamente cantierabili.

A guidare l’attacco è l’ex candidato sindaco Raffaele Di Mauro, che parla apertamente di “mistificazione della realtà”. “Quando i consiglieri criticano la Giunta e la sindaca abbandona l’aula – afferma – dimostra che il ‘tutto va bene’ raccontato alla maggioranza è un’enorme bugia”.

Di Mauro sottolinea inoltre come il Bilancio sia stato approvato “per obbligo”, per evitare lo scioglimento automatico del Consiglio comunale. Duro anche l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Amorese, che denuncia uno “stallo amministrativo” su più fronti: Housing social, Piano casa, strumenti urbanistici (Pug, Pums),

Codice del commercio.

“Quasi tutti i fondi del Piano derivano dalla precedente amministrazione o dai commissari, soprattutto per il Pnrr – sostiene –. I 55 milioni annunciati per le scuole sono solo progettazioni: quei soldi non ci sono”.

Stesso discorso per gli impianti sportivi: “Non c’è nemmeno un euro immediatamente cantierabile”.

Il consigliere Pasquale Cataneo ha illustrato nel dettaglio le criticità del piano, evidenziando come molte somme siano “numeri, non disponibilità reali”.

Tra le criticità segnalate: assenza del completamento del raccordo Orbitale-Deu, costi elevati per la Stazione di Posta (120mila euro a posto letto). Sul fronte fiscale, Amorese evidenzia il no della maggioranza alla proposta di riduzione di Imu e Tari, nonostante “un avanzo di amministrazione rilevante”.

Il consigliere Gino Fusco porta all’attenzione il caso della società Aleasya Costruzioni, coinvolta in due interventi: Casa rifugio per donne vittime di violenza (700mila euro), Centro polivalente per minori (450mila euro). Dopo un’interdittiva nel 2023 e la riabilitazione nel 2025, i lavori – già completati al 90% – non sono stati portati a termine.

“Per via d’Addedda il contratto è stato risolto, mentre alla Pascoli la stessa azienda ha continuato a lavorare”, evidenzia Fusco. Nel frattempo, le strutture restano inutilizzate e il Comune sostiene oltre 17mila euro di spese per la vigilanza. A ciò si aggiunge l’incarico a legali esterni per un contenzioso, nonostante una pronuncia del Consiglio di Stato.

Critico anche il consigliere di Forza Italia Pasquale Rignanese: “Questa è una delle amministrazioni più virtuose d’Italia dal punto di vista finanziario, ma è come avere una Ferrari senza saperla guidare”. Tra i nodi irrisolti, cita il passaggio a livello tra Rione Martucci e Rione Diaz e la mancata valorizzazione del terminal bus: “Foggia è l’unica città che non incassa nulla dai parcheggi delle compagnie di trasporto”.

Il consigliere Maurizio Accettulli evidenzia l’esclusione dal piano di piazze simboliche come: piazza Padre Pio, piazza Puglia, piazza Aldo Moro. Una scelta che si inserisce anche nelle tensioni interne alla maggioranza sui progetti di rigenerazione urbana già finanziati.

Infine, la consigliera Concetta Soragnese denuncia la scarsa attenzione ai fondi europei e ricorda il mancato avvio dello Sportello Europa.

Critiche anche al criterio del cosiddetto “codice rosso” per le priorità del Piano strade: “Ci è stato detto che è un criterio opinabile. Ma una strada dissestata non è opinabile: l’urgenza è evidente”.

Lo riporta foggiatoday.it.