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RINCARI PESCA Manfredonia, caro carburante e pesce più caro: l’allarme a “Dritto e Rovescio” su Rete 4

Gli armatori spiegano come il gasolio, elemento fondamentale per l’attività della pesca, abbia registrato un aumento del 65%

Manfredonia, caro carburante e pesce più caro: l’allarme a “Dritto e Rovescio” su Rete 4

Manfredonia, caro carburante e pesce più caro: l’allarme a “Dritto e Rovescio” su Rete 4

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

Le conseguenze economiche dei conflitti internazionali arrivano anche sulle tavole degli italiani. È quanto emerso nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, che ha fatto tappa a Manfredonia per raccontare da vicino l’impatto dei rincari sul settore ittico.

Prezzi in aumento nel giro di pochi giorni

Dal servizio realizzato tra pescherie e operatori locali emerge un quadro chiaro: i prezzi del pesce sono aumentati sensibilmente nel giro di poche settimane. Prodotti locali che venivano venduti a 20 euro oggi arrivano a 25 euro al chilo. Le canocchie, ad esempio, sono passate da 10 a 16 euro, mentre il merluzzo ha subito un rincaro da 12 a circa 15 euro al chilo.

Incrementi che, come sottolineato dagli operatori, non sono frutto di una dinamica stagionale, ma direttamente collegati all’aumento dei costi di produzione.

Il nodo carburante: +65% in poche settimane

A pesare è soprattutto il caro carburante. Gli armatori spiegano come il gasolio, elemento fondamentale per l’attività della pesca, abbia registrato un aumento del 65% in tempi rapidissimi.

Le fatture mostrano un’impennata evidente: si passa da circa 0,73 euro al litro a oltre 1,05 euro nel giro di un mese, fino ad arrivare a 1,15 euro. Un incremento che mette in seria difficoltà l’intero comparto.

Nonostante le misure introdotte dal governo guidato da Giorgia Meloni, come il credito d’imposta del 20% sui carburanti per i mesi primaverili, gli operatori sottolineano come il divario resti significativo: il rincaro effettivo continua infatti a pesare per circa il 45%.

“A rischio 500 famiglie”

La situazione, a Manfredonia, è definita “grave” dagli addetti ai lavori. Secondo le testimonianze raccolte, sarebbero almeno 500 le famiglie a rischio, tra pescatori e operatori dell’indotto. Un impatto che inevitabilmente si trasferisce anche sui consumatori finali: il prezzo del pesce aumenta e la domanda rischia di calare, innescando un circolo economico negativo.

Il tema della speculazione energetica

Nel corso del dibattito è emerso anche il tema della speculazione nel settore energetico. Secondo quanto riportato da Financial Times, le grandi compagnie starebbero beneficiando della situazione internazionale, con extra-profitti stimati fino a un miliardo di dollari a settimana.

Un dato che alimenta il confronto politico e mediatico: da un lato le difficoltà concrete di imprese e cittadini, dall’altro i guadagni record delle multinazionali dell’energia.

Un equilibrio sempre più fragile

Il caso di Manfredonia rappresenta uno spaccato emblematico di una crisi più ampia, dove l’aumento dei costi energetici si ripercuote direttamente sulla filiera alimentare.

Dalla barca alla tavola, il rincaro del carburante diventa così un fattore determinante per i prezzi finali, mettendo in difficoltà sia i lavoratori del mare sia i consumatori. Una dinamica che, senza ulteriori interventi strutturali, rischia di aggravarsi nei prossimi mesi.

di Daniele Catalano

1 commenti su "Manfredonia, caro carburante e pesce più caro: l’allarme a “Dritto e Rovescio” su Rete 4"

  1. Chi beneficia dei rincari è il governo con le accise. L’eliminazione è un atto dovuto. Scendiamo in piazza contro il governo ladro

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