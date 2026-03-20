Manfredonia, due militari della Guardia Costiera insigniti della Medaglia al Merito dell’Ambiente

Roma / Manfredonia – 20 marzo 2026

Un importante riconoscimento per il territorio di Manfredonia e per l’impegno nella tutela ambientale. Nella giornata di ieri, 19 marzo 2026, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a Roma, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna delle Benemerenze e della Medaglia al Merito dell’Ambiente.

Tra i premiati, due militari della Guardia Costiera in servizio presso l’Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia, entrambi originari di Manfredonia: il Sottocapo Aiutante Matteo Pappalardo e il Sottocapo Scelto Antonio Falcone.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito per il determinante contributo offerto dai due militari nell’ambito di complesse attività investigative che hanno portato all’individuazione e al deferimento all’Autorità giudiziaria dei responsabili di gravi illeciti ambientali, legati allo sversamento abusivo di reflui industriali.

Un’azione incisiva e tempestiva che ha consentito di evitare ulteriori danni all’ecosistema, in particolare in un’area di grande valore naturalistico come quella della Riserva naturale della Salina di Margherita di Savoia, preservando il territorio dalla dispersione di reflui speciali pericolosi.

Nelle motivazioni del conferimento si sottolineano “il notevole slancio, l’alto senso del dovere e la grande professionalità” dimostrati dai due militari, il cui operato ha ricevuto il plauso delle istituzioni locali e della collettività.

Un riconoscimento che non solo valorizza il lavoro quotidiano della Guardia Costiera, ma rappresenta anche motivo di orgoglio per la comunità di Manfredonia, da cui provengono i due insigniti, testimoni concreti dell’impegno a difesa dell’ambiente e della legalità.

A cura di Michele Solatia.